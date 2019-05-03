Відео дня: Львів святкує День міста у стилі ретро

Львів святкує День міста - 763 роки місту Лева.

Цього року святкування Дня міста проходить у стилі ретро та триватиме три дні — з 3 до 5 травня.

Цьогорічний День міста стане музичним Днем міста, адже впродовж трьох днів на площах Львова виступатимуть музичні гурти, колективи, хори та оркестри. Серед них гурт "Wszystko", вокальна формація "Піккардійська терція", інструментальний гурт "Rockoko", академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів", Lviv Jazz Orchestra, переможниця конкурсу "Голос країни 2019" Оксана Муха та багато інших, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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Окрім музичних програм, будуть відбуватися сніданки-дискусії та ретро-вечірки у різноманітних локаціях міста.

"Це вже є традиція Дня міста, коли снідаємо і дискутуємо на різні цікаві теми. Цього року запрошені до участі у сніданках та вечірках Львівський національний літературно-меморіальний музей І. Франка та Палац культури ім. Г. Хоткевича. Один із сніданків відбудеться у дворику Ратуші", — додають в управлінні культури.

Цікаві заходи відбуватимуться у Центрі Довженка на Сихові, культурно-мистецькому центрі "Супутник" на Левандівці, у Lviv film centr, що на вул. В. Великого, 14а. На Сихові також буде проходити IV фестиваль духових оркестрів "Королівський лев".

Сьогодні, 3 травня, у Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького відбувся музичний флешмоб за участю оркестру школи мистецтв № 5.

У флешмобі взяло участь близько 100 осіб із духового оркестру "Львівські фанфари" та мажореток "Феєрія". Формат флешмобу був таким, що учасники під музику 20−30 рр. ХХ ст. запрошували усіх присутніх гостей та мешканців міста доєднатися до святкування Дня міста.

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