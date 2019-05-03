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03 травня 2019, пʼятниця, 17:13 23
Економіка 2019-06-15T04:05:21+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав "Укрнафту" виплатити 12,3 млн гривень боргу

Суд зобов'язав "Укрнафту" виплатити 12,3 млн гривень боргу

Окружний суд Києва зобов'язав найбільшу нафтовидобувну компанію "Укрнафта" погасити заборгованість з рентної плати у розмірі 12,251 млн гривень за користування надрами в Сумській області.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

"Охтирської місцевою прокуратурою при обробці інформації про борги по сплаті податків і зборів по місту Охтирка та Охтирському району встановлено, що "Укрнафта" за жовтень 2016 року має заборгованість із сплати рентної плати за користування надрами для видобування природного газу в розмірі 12,251 млн гривень", - йдеться в ньому.

Зазначається, що прокуратура Сумської області звернулася в суд з позовною заявою про стягнення з банківських рахунків компанії податкової заборгованості з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Суд погодився з доводами прокуратури і зобов'язав "Укрнафту" виплатити заборгованість у розмірі 12,25 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Росію зобов'язали виплатити "Укрнафті" $44,5 млн компенсації за захоплені в Криму активи.

Також "Нафтогаз" не буде виплачувати дивіденди з прибутку "Укрнафти" за 2018.

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