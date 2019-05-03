"Укроборонпром" спростував інформацію про розподіл бюджетних грошей між своїми заводами

Державний концерн "Укроборонпром" спростував інформацію, яку розповсюдили ЗМІ, про розподілі бюджетних грошей між своїми заводами.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби концерну.\r\n"З огляду на поширення чергової псевдоновини від псевдоекспретів наголошуємо, що ДК "Укроборонпром" не є розпорядником бюджетних коштів та не продає підприємства, що входять до його складу. План використання бюджетних коштів розробляється Міністерством економічного розвитку і торгівлі, який затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України", - йдеться в ньому.\r\nВ Укроборонпромі зазначили, що йдеться про використання коштів із спеціального фонду Держбюджету, який наповнюється за рахунок іноземних інвесторів. Тобто кошти на розвиток української оборонної промисловості надходять не від українських платників податків, а від зацікавлених у розвитку нашої обороноздатності іноземних партнерів. \r\n"ДК "Укроборонпром" запропонував своє бачення використання коштів, спираючись на затверджені програми розвитку підприємств або цілих галузей оборонної промисловості. Але відповідне рішення з боку Кабміну наразі не прийнято", - йдеться в повідомленні підприємства.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, група депутатів пропонує Раді ліквідувати "Укроборонпром".\r\nКабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі після відповідного доручення Президента Петра Порошенка.\r\n