"Укроборонпром" спростував інформацію про розподіл бюджетних грошей між своїми заводами

Державний концерн "Укроборонпром" спростував інформацію, яку розповсюдили ЗМІ, про розподілі бюджетних грошей між своїми заводами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби концерну.

"З огляду на поширення чергової псевдоновини від псевдоекспретів наголошуємо, що ДК "Укроборонпром" не є розпорядником бюджетних коштів та не продає підприємства, що входять до його складу. План використання бюджетних коштів розробляється Міністерством економічного розвитку і торгівлі, який затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України", - йдеться в ньому.

В Укроборонпромі зазначили, що йдеться про використання коштів із спеціального фонду Держбюджету, який наповнюється за рахунок іноземних інвесторів. Тобто кошти на розвиток української оборонної промисловості надходять не від українських платників податків, а від зацікавлених у розвитку нашої обороноздатності іноземних партнерів.

"ДК "Укроборонпром" запропонував своє бачення використання коштів, спираючись на затверджені програми розвитку підприємств або цілих галузей оборонної промисловості. Але відповідне рішення з боку Кабміну наразі не прийнято", - йдеться в повідомленні підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, група депутатів пропонує Раді ліквідувати "Укроборонпром".

Кабінет Міністрів передбачив перевірку керівництва державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств на поліграфі після відповідного доручення Президента Петра Порошенка.