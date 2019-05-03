В. о. луганського губернатора Філь купив Mercedes GL500, його дружина - Lexus RX300

Виконуючий обов'язки голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь задекларував 631 746 гривень доходу, одержаного в 2018 році та купівлю автомобіля Mercedes GL500 за 140 000 гривень, його дружина - купівлю Lexus RX300 за 1 626 392 гривень.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З доходів в.о. губернатора 575 448 гривень становить зарплата, 55 634 гривень - ліміт за кредитною карткою в Приватбанку, 664 гривень - гарантійна заміна товару.

Його дружина Аліна задекларувала 115 556 гривень зарплати в регіональній дирекції Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) "UA: ДОНБАС", 47 088 гривень відсотків від Приватбанку, 500 000 гривень і 60 000 гривен від відчуження рухомого майна, 55 285 гривень ліміту за кредитною карткою в Приватбанку, 3 061 гривень страхових виплат від Київського міського центру соціальних виплат.

В. о. губернатора у квітні 2018 купив Mercedes GL500 універсал - У 2013 року випуску, його дружина теж у квітні 2018 - Lexus RX300 2018 року випуску.

Філю належить 5 квартир 109,8 кв. м, 51,6 кв. м, 91,6 кв.м, 83,3 кв. м і 2 машиномісця 18 кв. м і 18,8 кв. м у Києві, також 20% від квартири площею 77,19 кв. м у Києві, а також він орендує квартиру 55 кв. м у Сіверськодонецьку Луганської області.

Крім того, в. о. губернатора належить нежитлове приміщення 520,1 кв. м к Решетилівці Полтавської області, 50% цегляного заводу (ще 50% належить громадянину Олександру Бєлєнькому) загальною площею 5 216,7 кв. м у Петрівці-Роменській Гадяцького району Полтавської області, де він також орендує 50% земділянки загальною площею 28 323 кв. м.

Його дружині належить 3 квартири 55,30 кв. м, 110,1 кв. м і 94,9 кв. м у Києві, а також 25% від квартири 69,94 кв. м у Києві.

З цінних паперів у Філя 1 120 акцій ВАТ "НПК" КСА ім. Г. І. Петровського "і 25 акцій АТ "Радомишльський льонозавод".

Чиновнику також належать 50% (ще 50% належить громадянину Олександру Бєлєнькому) від 17 товарних знаків (№74113 №198049, №200088, №200087, №200725, №200647, №200726, №200648, №200708, №200707, №200646 , №200687, №198041, №198048, №185876, №185875, №210755, №202464).

Готівкою у в.о. губернатора 305 тис. доларів, 15 тис. євро, 3,730 млн гривень, а також 9,728 тис. гривень на рахунках у Приватбанку і 8,849 тис. гривень в Ощадбанку.

У дружини готівкою 55 тис. доларів, на рахунках у Приватбанку 55,215 тис. доларів і 1,036 тис. гривень.

Також Філь взяв у позики у громадянки Дар'ї Майбороди 165 тис. доларів, а також повернув їй 5 тис. доларів.

У 2018 році в.о. губернатора витратив 156 тис. гривень на оренду квартири.

Як повідомляли Українські Новини, в. о. мера Сєвєродонецька Ткачук отримав за рік 90 тисяч гривень, але позичив майже 450 тисяч.

Також секретар херсонської міськради у 2018 заробила майже в 2 рази більше, ніж мер, а в. о. мера Ірпеня отримала від Водоканалу "лімузин" майже за мільйон гривень.