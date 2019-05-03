Грози, шквали та зливи: на вихідних в Україні зіпсується погода

4 травня в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно, дощ, місцями з грозами, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів.\r\nУ Карпатах дощі, температура вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів.\r\nУ Моршині дощі, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +14...+16 градусів.\r\nУ Трускавці дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +14...+16 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, вдень подекуди шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +16...+23 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +5...+12 градусів, удень +17...+23 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, вдень подекуди шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+24 градуси.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +7...+9 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру.\r\nВ Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.