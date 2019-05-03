Головне, щоби влада не заважала: Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленського з проханнями

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що не буде звертатися до Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України, з проханнями.

Про це він розповів в інтерв'ю "Bihus.info".

"Прохання? Та я навіть звертатися до нього не буду, мені нічого від нього не треба. Коломойський самодостатня людина, йому нічого ні від кого не треба. Він ні до кого ніколи ні з якими проханнями не звертався", - так він відповів на питання, чи може Зеленський "послати на хер Коломойського" у відповідь на його прохання.

"Я бізнесом займаюся з молодих нігтів і ніколи ні до кого... ми самі завжди пробивалися в цьому житті і влада нам ніколи не сприяла – головне, щоб не заважала", - заявив Коломойський.

Він повторив, що Зеленський не є його маріонеткою, назвавши ці звинувачення лише частиною передвиборної кампанії.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі №826/13813/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.

Пізніше Коломойський виграв третій суд у НБУ.

Тим часом, Коломойський розповів, коли повернеться в Україну.