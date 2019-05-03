Олігарх Ігор Коломойський заявив, що не буде звертатися до Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України, з проханнями.\r\nПро це він розповів в інтерв'ю "Bihus.info".\r\n"Прохання? Та я навіть звертатися до нього не буду, мені нічого від нього не треба. Коломойський самодостатня людина, йому нічого ні від кого не треба. Він ні до кого ніколи ні з якими проханнями не звертався", - так він відповів на питання, чи може Зеленський "послати на хер Коломойського" у відповідь на його прохання.\r\n"Я бізнесом займаюся з молодих нігтів і ніколи ні до кого... ми самі завжди пробивалися в цьому житті і влада нам ніколи не сприяла – головне, щоб не заважала", - заявив Коломойський.\r\nВін повторив, що Зеленський не є його маріонеткою, назвавши ці звинувачення лише частиною передвиборної кампанії.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі №826\/13813\/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.\r\nПечерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.\r\nПізніше Коломойський виграв третій суд у НБУ.\r\nТим часом, Коломойський розповів, коли повернеться в Україну.