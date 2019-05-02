Голова комітету Ради з питань ПЕК пояснив чому не підтримує встановлення домашніх сонячних електростанцій на землі

Голова комітету Ради з питань ПЕК пояснив чому не підтримує встановлення домашніх сонячних електростанцій на з

Автор поправки до законопроекту №8449-д, яка не дозволяє власникам домашніх сонячних електростанцій (СЕС) претендувати на "зелений" тариф, якщо панелі встановлені на землі, депутат Верховної Ради України від фракції "Блок Петра Порошенка", перший заступник голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський пояснив свою логіку. На думку Домбровського, встановлення сонячних панелей на землі відкриває для недобросовісних "домогосподарств" можливості для зловживання.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Ситуація з сонячними станціями для домашніх господарств потребує врегулювання і фахової дискусії. Привожу перші декілька прикладів псевдо "домогосподарств".

Херсонська область (за інформацією обленерго) генеруючі установки – введені в експлуатацію (земельні ділянки оформлювались на переселенців): 30 одиниць X 30 кВт = 900 кВт, 40 одиниць X 30 кВт = 1 200 кВт (це одне псевдогосподарство). Генеруючі установки – знаходяться на стадії завершення: 30 одиниць X 30 кВт = 900 кВт, 40 одиниць X 30 кВт = 1 200 кВт (це ще одне псевдо господарство). Жодних споруд немає! Відповідно ніякого власного споживання, лише земельна ділянка. Аналогічні приклади Одеська, Запорізька, Кропивницька та інші області. При цьому приєднання відбувалось за тарифами стандартного приєднання для населення!" - зазначив Домбровський.

Голова комітету ВР з питань ПЕК звернув увагу на те, що такі "домогосподарства" фактично займаються фіктивною підприємницькою діяльністю, адже "діяльність проводиться без ліцензії; діяльність без звітності; не потрібно реєструвати "підприємство". Такі псевдо "домогосподарства" підтримувати не буду!" - наголосив він.

Олександр Домбровський навів приклади з досвіду європейських країн, в яких діють аналогічні запобіжники від зловживань – "зелений" тариф розповсюджується лише на домашні сонячні електростанції, які розміщені на дахах та фасадах споруд.

"В Австрії "зелений" тариф застосовується для сонячних електростанцій потужністю від 5 кВт до 200 кВт, які встановлені виключно на дахах або фасадах будівлі. В Німеччині "зелений" тариф застосовується на відпущену в мережу електроенергію, вироблену СЕС домогосподарств, розміщених тільки на дахах та фасадах будівель", - написав нардеп.

Як повідомлялося, 25 квітня Рада ухвалила проект закону щодо нової системи підтримки відновлюваної енергетики ("Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" - №8449-д від 05.12.2018).

Через механізм "зелених" аукціонів нова система підтримки повинна збалансувати інтереси споживачів електричної енергії та учасників ринку, забезпечивши подальший розвиток відновлюваної енергетики та зменшивши зростання фінансового навантаження на кінцеву ціну електричної енергії. На прийнятті цього закону наполягав Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Критику низки депутатів викликала поправка №24, запропонована Олександром Домбровським, яка позбавляє домашні електростанції, які розміщені на землі, права на отримання "зеленого" тарифу.