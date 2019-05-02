У Зеленського проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю

Член команди новообраного Президента Володимира Зеленського з оборони Іван Апаршин, який не рекомендував завершувати війну на Донбасі військовим шляхом, виступає проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Апостроф", передають Українські Новини.

"Ось сьогодні я б уже не радив цього робити. Ну, була б у нас ядерна зброя. Хіба в 2014 році ми б у Криму її застосували? Ми можемо поновити ядерну зброю, я вірю, що в нас є такий потенціал, але як тільки ми почнемо цим займатися, ми отримаємо такі санкції, що в нас узагалі нічого не залишиться", - вважає радник Зеленського.

Апаршин зазначив, що в рамках виконання Будапештського меморандуму Україна не зобов'язана була відмовлятися від тактичної ядерної зброї.

18 квітня в ефірі телеканалу "1+1" Зеленський представив свою команду як кандидата в Президенти.

Апаршина він назвав своїм експертом із питань національної безпеки і оборони.

Раніше кандидат у Президенти Анатолій Гриценко сказав, що Апаршина буде призначено міністром оборони в разі його обрання.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що із спільного з Росією у нас залишився тільки державний кордон.

Тим часом у США помер екс-сенатор Лугар, який допоміг Україні позбутися ядерної зброї, а Трамп оголосив про бажання відмовитися від ядерної зброї.