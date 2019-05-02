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02 травня 2019, четвер, 14:38 17
Верховна Рада і партії 2019-05-02T16:00:02+03:00
Українські Новини
Бойко в Одесі пообіцяв домогтися, щоб винні в трагедії 2 травня постали перед судом

Бойко в Одесі пообіцяв домогтися, щоб винні в трагедії 2 травня постали перед судом

Юрій Бойко в Одесі. Фото: platform.org.ua
Юрій Бойко в Одесі. Фото: platform.org.ua

Засновник "Опозиційної платформи - За життя", депутат Верховної Ради України Юрій Бойко вважає, що справедливе покарання для винних у трагедії 2 травня 2014 року стане запорукою того, що подібне більше ніколи не повториться.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Юрій Бойко підкреслив, що опозиціонери продовжать добиватися справедливого розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі.

"Для нас це справа честі. Подібні злочини не мають терміну давності. І хоча всі ці 5 років об'єктивне розслідування блокувалося, я впевнений, що ми зможемо домогтися покарання винних. Це не лише вимога родичів загиблих, це вимога всього українського суспільства. Справедливий вирок для тих, чиї дії призвели до масової загибелі людей, стане запорукою того, що такі жахливі трагедії більше не повторяться", - сказав засновник "Опозиційної платформи – За життя".

Він також запевнив родичів загиблих, що опозиціонери продовжать надавати їм всю необхідну допомогу, в тому числі й юридичну, і доб'ються проведення об'єктивного розслідування трагедії.

"Влада, яка йде, всіляко гальмувала розслідування – мабуть, зі страху, що люди дізнаються дуже незручну для когось правду. Тому його як такого і не було. Я доб'юся, щоб всі, хто причетний до масового вбивства людей, постали перед судом та були покарані. І поки ми не покараємо винних і не вшануємо пам'ять загиблих, я не відступлюся", - підкреслив Юрій Бойко.

Після покладання квітів до Будинку профспілок і спілкування з людьми Юрій Бойко та Микола Скорик разом з представниками одеської команди опозиціонерів взяли участь у панахиді за загиблими, яка пройшла в Свято-Ільїнському чоловічому монастирі.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових зіткнень загинули 48 осіб, більшість з них – під час пожежі в Будинку профспілок.

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