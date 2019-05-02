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02 травня 2019, четвер, 14:29 38
Зовнішня політика 2019-05-02T16:01:15+03:00
Українські Новини
Зі спільного з Росією у нас залишився тільки державний кордон, - Зеленський

Зі спільного з Росією у нас залишився тільки державний кордон, - Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, який виграв вибори Президента, заявив, що в України зі спільного з Росією залишився лише кордон.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського у соціальній мережі Facebook.

"Після будь-якого "до побачення" неодмінно настає "добрий день". Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією.  Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі,  з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "общего".  І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки "общего". А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами.  І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - йдеться в ньому.

Також Зеленський прокоментував шоу з його участю, яке анонсував російський федеральний канал.

"Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним Президентом України.  Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд – у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Нговини, Зеленський заявив, що не планує звільняти Донбас воєнним шляхом в разі обрання Президентом.

Радник Зеленського Апаршин також не рекомендує війну на Донбасі закінчувати воєнним шляхом.

Також в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 18 квітня Зеленський повідомив, що вважає Володимира Путіна ворогом, та не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не має бути особливого статусу.

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