У голови Львівської облради немає ні житла, ні автомобіля, ні рахунку в банку

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин задекларував 450 009 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з даними, у 2018 році Ганущин отримав 450 009 гривень заробітної плати.

У Ганущина немає власної нерухомості і земельних ділянок, а також автомобілів, водних і повітряних судів.

Дружина Ганущина Соломія за 2018 рік задекларувала 52 297 гривень доходів.

З них 4 324 гривень - страхові виплати, 21 114 гривень - зарплата у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 16 539 гривень - зарплата у Львівському державному університеті внутрішніх справ, 10 320 гривень - допомога по догляду за дитиною до 3 років.

Дружина володіє автомобілем KIA Sorento 2015 року випуску.

Крім того, вона володіє житловим будинком 367,7 кв. м у Брюховичах (Львівська область), право на який також мають усі члени сім'ї, і критим навісом 50 кв. м.

Також Соломія Ганущина володіє земельною ділянкою 600 кв. м і недобудованим господарським приміщенням 120 кв. м.

У Ганущина і членів його сім'ї немає рахунків у банках.

Ганущин зберігає готівкою 270 тис. гривень, а його дружина - 26,88 тис. доларів США.

Як повідомляли Українські Новини, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин задекларував 430 912 гривень доходів за 2016 рік.

Ганущин задекларував 34 580 гривень доходів, дружина Соломія - 909 504 гривні доходів і 41 тис. доларів готівкою за 2015 рік. Доходи Ганущина в 2014 склали 248,404 тис. гривень.