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  • На Львівщині затримали росіянина за підозрою в незаконному переправленню пакистанців в Польщу
02 травня 2019, четвер, 11:43 13
Події 2019-05-02T12:30:01+03:00
Українські Новини
На Львівщині затримали росіянина за підозрою в незаконному переправленню пакистанців в Польщу

На Львівщині затримали росіянина за підозрою в незаконному переправленню пакистанців в Польщу

Правоохоронці затримали громадянина Росії за підозрою в незаконному переправленню пакистанців в Польщу у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Львівської області, передають Українські Новини.

"За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими Національної поліції, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримали 34-річного громадянина Російської Федерації, який організував схему незаконного переправлення в Польщі чотирьох громадян Пакистану", - йдеться в повідомленні.

Перетнути державний кордон України зловмисники намагалися в селі Шегині (Мостиський район, Львівська область), де їх і затримали правоохоронці.

Прокуратура оголосила росіянину підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

Фігурантові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі і на строк від 5 до 7 років.

Досудове розслідування у зазначеному виробництві продовжується.

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