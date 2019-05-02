Курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів

У четвер, 2 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 26 квітня знизився на 6 копійок і склав 3,66 гривні за 10 рублів.

У той же час, курс продажу підвищився на 4 копійки і склав 4,26 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 2 травня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,3359 26,7441 29,3303 29,9303 3,66 4,26 Максимальний 26,5500 27,0000 29,5200 30,4000 4,02 5,00 Мінімальний 26,0000 26,5700 29,0000 29,5900 2,50 4,10

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх свят долар обвалився відразу на 13 копійок.

Тим часом економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Раніше, у передвеликодній тиждень, долар обвалився майже на 35 копійок.