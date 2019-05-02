Курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів

У четвер, 2 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 26 квітня знизився на 6 копійок і склав 3,66 гривні за 10 рублів.\r\nУ той же час, курс продажу підвищився на 4 копійки і склав 4,26 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 2 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,3359\r\n26,7441\r\n29,3303\r\n29,9303\r\n3,66\r\n4,26\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,5500\r\n27,0000\r\n29,5200\r\n30,4000\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,5700\r\n29,0000\r\n29,5900\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після великодніх свят долар обвалився відразу на 13 копійок.\r\nТим часом економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nРаніше, у передвеликодній тиждень, долар обвалився майже на 35 копійок.