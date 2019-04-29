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29 квітня 2019, понеділок, 17:02 7
Суспільство 2019-04-29T20:45:02+03:00
Українські Новини
Емоції змішані, - Грановський прокоментував прем'єру опери про довічно ув'язнених

Емоції змішані, - Грановський прокоментував прем'єру опери про довічно ув'язнених

Фото: facebook/Грановський
Фото: facebook/Грановський

26 квітня в харківському БК поліції відбувся прем'єрний показ опери "Пеніта. Опера". Вона заснована на розповіді 4-х довічно засуджених жінок. Народний депутат Олександр Грановський зазначив, що театральне дійство - це спроба привернути увагу громадськості до проблеми довічно засуджених.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Емоції і враження залишилися дуже змішаними, чесно кажучи.Є в Україні жінки, які отримали довічні терміни. Зазвичай, йдеться про тих жінок, які дійсно вчинили тяжкі злочини і засуджені відповідно до букви закону. Водночас впевнений, майже всі жінки, які опинилися в подібному становищі, межу людяності перейшли під впливом страшних обставин. Ті жінки, про яких йдеться, - вбивці. Але обмежуватися таким безапеляційним ярликом ми не маємо права: вбивства відбуваються в різному психологічному стані, часто за жахливих обставин, про які інші люди й не чули", - вважає Олександр Грановський.

Сама опера заснована на розповіді чотирьох жінок, які відбувають ув'язнення в Качанівській колонії Харкова. Драматург Тетяна Киценко наголошує на важливості висвiленої тематики. "У людини, засудженоїдо довічного ув'язнення, страшне минуле, сумнівне сьогодення і немає майбутнього", - каже Киценко "Харьковским известиям".

Фото: facebook/ГрановськийФото: facebook/Грановський

У свою чергу Олександр Грановський зазначив, що чинне законодавство і сформована судова практика фактично не дозволяють переглянути винесені вироки, що вступили в законну силу. "Навіть тоді, коли ми з вами в силу об'єктивних причин сміливо стверджуємо, що з плином часу стало очевидно те, що людина невинна, фактично "увійти"в процедуру перегляду судового рішення неймовірно важко, а такий перегляд може зайняти десятиліття. Справедливо? Сумніваюся", - додає нардеп.

Як повідомлялося раніше, Грановський та команда адвокатів на чолі з Андрієм Федуром і Зоєю Ярош допомогли вийти на свободу довічного ув’язненій Любові Кушинській. Остання відсиділа 21 рік. "Ми були повністю впевнені в своїй правоті. Але прохання про помилування довелося підписати особисто мені - Кушинська категорично свою провину не визнавала і тим самим готова була провести в 4-х стінах залишок свого життя", - нагадав Грановський.

Сьогодні нардеп допомагає засудженому батькові Тетяни Панасенко. Про деталі справи він не повідомив, зазначивши лише, що класичний шлях перегляду судового рішення не є пріоритетним з юридичної точки зору.

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