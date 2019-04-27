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27 квітня 2019, субота, 08:10 33
Події 2019-04-27T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві Subaru вилетів на тротуар, збив пішохода і застряг на рейках

У Києві Subaru вилетів на тротуар, збив пішохода і застряг на рейках

У п'ятницю, 26 квітня, в Києві за адресою вулиця Маршала Малиновського, 6 сталося ДТП з постраждалими. Автомобіль Subaru Forester вилетів на тротуар і збив чоловіка. Його госпіталізували у лікарню, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 17:30.

За попередньою інформацією, Subaru рухався по Малиновського в бік вулиці Маршала Тимошенка. На вигині дороги водій автомобіля поїхав прямо. Проїхавши зустрічну смугу, він вилетів на тротуар і збив пішохода.

ДТП на Оболоні. Фото: ДТП на Оболоні. Фото: "Інформатор"

Після цього Forester не зупинився і продовжив рух газоном. Зупинити автомобіль змогли лише трамвайні рейки, які перебували далі. 30-річного пішохода госпіталізували до лікарні ще до прибуття поліції.

Водій Subaru розповів поліцейським, що йому стало погано за кермом. Оскільки автомобіль застряг на колії, рух трамваїв було паралізовано. Щоб звільнити шлях громадського транспорту, знадобився підйомний кран.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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