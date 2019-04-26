Купівля ДТЕК акцій двох обленерго не послабить конкуренцію, - Рябцев

Концентрація компанією ДТЕК пакетів акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго" не призведе до монополізації або обмеження конкуренції на ринку розподілу електроенергії, вважає енергоексперт, директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Про це повідомив "Главком".

"Головне, щоб на цьому обмеженому конкурентному ринку не було зловживань своїм положенням. І для цього Антимонопольний комітет стежить за відповідним ринком. Для цього він моніторить цей ринок. І те, що Антимонопольний комітет не бачить яких-небудь додаткових загроз, підтверджується його ось цим рішенням про дозвіл купівлі відповідних пакетів акцій компанією ДТЕК" - вважає Рябцев.

Як говориться в прес-релізі АМКУ, враховуючи, що ринок розподілу електроенергії знаходиться у сфері державного регулювання (з боку Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг – ред.), концентрація компанією ДТЕК пакетів акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго" не вплине ні на сам ринок, ні на умови діяльності на ньому.

"Антимонопольний комітет прийняв рішення дозволити продаж. Отже, він не бачить ніяких перешкод до такого продажу", - повідомив Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року АМКУ дозволив групі ДТЕК придбати 24,99% акцій ПАТ "Київобленерго" та 16,77% акцій АКЦІОНЕРНОГО товариства "Одесаобленерго". АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, які усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки – постачання та виробництво електроенергії.

Як раніше повідомляли ЗМІ, 3 січня 2019 року "ДТЕК Нафтогаз" і NGR B. V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній. Договори укладені з відкладальною умовою і повинні бути завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів.