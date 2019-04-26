У передвеликодній тиждень долар обвалився майже на 35 копійок

З 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 64,07 коп. до 29,4271 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 63,92 коп. до 29,9643 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 26 апреля\r\n26,4678\r\n26,7890\r\n29,4271\r\n29,9643\r\n3,7400\r\n4,2500\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 19 апреля\r\n-0,3246\r\n-0,3457\r\n-0,6407\r\n-0,6392\r\n-0,0100\r\n-0,0300\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в четвер долар в обмінниках впав до 26,8 UAH\/USD.\r\nРаніше повідомлялося про "стрибок" курсу долара після виборів.