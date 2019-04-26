У передвеликодній тиждень долар обвалився майже на 35 копійок

З 19 по 26 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 34,57 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 32,46 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 64,07 коп. до 29,4271 UAH/EUR, курс продажи понизился на 63,92 коп. до 29,9643 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 26 апреля 26,4678 26,7890 29,4271 29,9643 3,7400 4,2500 По сравнению с 19 апреля -0,3246 -0,3457 -0,6407 -0,6392 -0,0100 -0,0300

Як повідомляли Українські Новини, в четвер долар в обмінниках впав до 26,8 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про "стрибок" курсу долара після виборів.