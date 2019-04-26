В НБУ прокоментували, як вплинуть на економіку і курс гривні санкції РФ проти України

Національний банк не прогнозує впливу на економіку і курс гривні торгових санкцій Росії проти України.

Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Українські постачальники дизеля і бензину можуть переорієнтуватися на інші ринки. Суттєвого впливу це не матиме. Однак може мати вплив збільшення логістики і часу для доставки цих товарів в Україну", - сказав він.

При цьому заступник голови НБУ Дмитро Сологуб додав, що можливі дострокові вибори до Верховної Ради також не вплинуть на зростання економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив ввозити з Росії крохмаль і глюкозу.

Тим часом, Україна припинила дію 49 договорів з Росією і працює над ще 50.

25 квітня Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти Росії в червні.

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