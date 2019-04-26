В НБУ прокоментували, як вплинуть на економіку і курс гривні санкції РФ проти України

Національний банк не прогнозує впливу на економіку і курс гривні торгових санкцій Росії проти України.\r\nПро це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час прес-конференції, передають Українські Новини.\r\n"Українські постачальники дизеля і бензину можуть переорієнтуватися на інші ринки. Суттєвого впливу це не матиме. Однак може мати вплив збільшення логістики і часу для доставки цих товарів в Україну", - сказав він.\r\nПри цьому заступник голови НБУ Дмитро Сологуб додав, що можливі дострокові вибори до Верховної Ради також не вплинуть на зростання економіки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін заборонив ввозити з Росії крохмаль і глюкозу.\r\nТим часом, Україна припинила дію 49 договорів з Росією і працює над ще 50.\r\n25 квітня Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти Росії в червні.\r\nУкраїна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.\r\nПорошенко закликав посилити санкції проти Росії за незаконну видачу паспортів жителям РФ "ЛДНР".\r\nЛитва закликала посилити санкції проти Росії.