Новинський вимагає відставки Парубія

Голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський заявив, що спікер парламенту Андрій Парубій повинен подати у відставку.

Про це сказано в повідомленні на сторінці "Опозиційного блоку" Facebook.

Так, Новинський вважає Парубія відповідальним за прийняті Верховною Радою націоналістичні, дискримінаційні та токсичні для суспільства закони. Вже тільки за це він заслуговує відставки.

"Чого тільки варті антицерковний закон і дискримінаційний мовний закон, який сам по собі є антиукраїнським", - заявив 24 квітня в ефірі телеканалу "НАШ" голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

У зв'язку з цим, "Опозиційний блок" виступає за те, щоб спікер парламенту Андрій Парубій добровільно склав повноваження, як відповідальний за політику розбрату українського суспільства. Цю дестабілізуючу політику, за словами лідера опозиції Вадима Новинського, держава систематично протягом останніх п'яти років реалізовувало на чолі з Петром Порошенком, Андрієм Парубієм і Володимиром Гройсманом, всі вони своїми діями заслужили відставку. Фракція "Опозиційного блоку" проголосує за ініційовану парламентаріями відставку спікера ВРУ Андрія Парубія.