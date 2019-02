Фільм став призером, обійшовши таких суперників, як "Фаворитка", "Зірка народилася", "Чорний клановець", "Влада", "Чорна пантера" і "Рома".



Найкращим режисером визнаний мексиканський кінематографіст Альфонсо Куарон, який зняв сентиментальну стрічку "Рома".

Рамі Малек завоював перший у своєму житті "Оскар", ставши найкращим актором за головну роль в музичній драмі "Богемна рапсодія" про життя Фредді Мерк'юрі.

"Оскар" за найкращу жіночу роль отримала британська актриса Олівія Колман, яка знялася у фільмі "Фаворитка". Багато спостерігачів прогнозували, що ця нагорода дістанеться актрисі Глен Клоуз, яка знялася в головній ролі у фільмі "Дружина".



Комедійна біографічна драма "Зелена книга" була відзначена ще в двох номінаціях: за найкращий оригінальний сценарій, а також за найкращу роль другого плану - цей приз дістався Махершалу Алі, що зіграв чорношкірого піаніста, який подорожує півднем США за часів сегрегації в 1960-і роки.

Церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії вперше з 1989 року проходила без ведучого. Замість цього вона була заповнена потужними музичними номерами.

Одним з найяскравіших моментів став емоційний виступ Леді Гага разом із Бредлі Купером - режисером фільму "Зірка народилася", за пісню Shallow з якого вона отримала свій перший в житті "Оскар".

