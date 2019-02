Творіння NASA представило на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Бджола задумана для допомоги команді і повинна обслуговувати її і прибирати.

"Незабаром астронавти будуть не єдиними членами екіпажу на борту. Астропчела - вільний літаючий робот, буде очолювати нашу орбітальну лабораторію, щоб допомогти екіпажу з усім, від прибирання до обслуговування", - сказано в повідомленні.

