Фраза про "громадянську війну в Україні" присутня у матеріалі, присвяченому стрімкому поширенню кору в Європі, оскільки саме в Україні зареєстровано найбільшу на материку кількість випадків зараження вірусом. "Громадянська війна" згадується автором, як одна з причин поширення хвороби в країні.

"На 5-му році війни з Росією, на жаль, ми повинні нагадувати The Times, провідному джерелу, що в Україні немає громадянської війни, а є пряма російська агресія, яка призвела до анексії Криму та війні на Донбасі, де українські солдати борються проти сорокатисячної російської армії. Виправте статтю негайно!" - сказано в повідомленні посольства.

On the 5th year of war with #Russia it's unfortunate we have 2 remind @thetimes, a leading source, that there is no civil war in #Ukraine but direct RU aggrssn resulted in annexation of Crimea&war in Donbas where UA soldiers fight 40K strong RU army. Correct article immediately! pic.twitter.com/RlmNquVXf4