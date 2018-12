Телеканал HBO представив нові проморолики фінального, восьмого сезону фентезійного серіалу "Гра престолів". Про це повідомляється на їх сторінці в мікроблозі Twitter.

В короткі відео, розміщені напередодні на офіційній Twitter-сторінці HBO, не увійшли кадри з нових серій. Зокрема, промо включили в себе міні-інтерв'ю з акторами "Гри престолів" Мейсі Вільямс, яка виконала роль Ар'ї Старк, Софі Тернер, відому за роллю Санса Старк, а також Кита Харрінгтона, який втілює на екрані роль Джона Сноу.

If you think you’re late to @GameOfThrones, don’t worry, I know a couple million people who would love to chat about it. pic.twitter.com/MWzDxn4x86 — HBO (@HBO) 19 грудня 2018 р.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що взагалі там відбувається, у вас є сім приголомшливих сезонів, які варто переглянути. І варто почати робити це прямо зараз", - говорить Харрінгтон у заключних кадрах промо.

Крім того, в одному з роликів з'явилися зоряні шанувальники серіалу, в числі яких –телеведучий Джиммі Кіммел, актриса Крістін Ченовет, зірка американського футболу Аарон Роджерс, а також репер T-Pain.

Як повідомляли Українські Новини, HBO опублікував офіційний тизер останнього сезону "Гри престолів".

При цьому Шон Бін знявся в спецепізоді "Гри престолів".

Раніше HBO випустив ролик з кадрами з нового сезону "Гри престолів".