Спеціальне посвідчення вона отримала з рук міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова на спеціальній прес-конференції в Києві.

"Дуже здорово, що мене відзначили на державному рівні. Це додасть більше мотивації для досягнення вершин. Визнання в Україні для мене дуже важливо — я тут виросла, тут мій дім", – заявила Світоліна.

У своєму Twitter спортсменка опублікувала фото з посвідченням, підписавши його коротким "спасибі" і "Привіт зі столиці. Дуже теплий прийом".

Hello from capital 👋🏼 Such warm welcome 🇺🇦💙💛 @hiltonkyiv pic.twitter.com/D63b24R5PS