Про це повідомило видання G1.

Пограбування вдалося зняти камерам спостереження. На кадрах видно, що в бар увійшов озброєний злочинець. Алмейда не помітив його і продовжив спокійно стояти біля стійки з телефоном, ніяк не реагуючи на те, що відбувається.

Відвідувачі почали лягати на підлогу, злочинець пройшов біля Алмейди - той все ще нічого не помітив, продовжуючи листуватися. Чоловік запідозрив, що щось трапилось, вже після того як злочинець пішов.

При цьому сам Карлос Алмейда заявив журналістам про те, що пропустив пограбування "через гучну музику", яка грала у барі. За його словами, він дуже здивувався, побачивши людей, які лежать на підлозі.

This guy focused on his phone so much he didn’t realize what happened. #robbery #technology #lifeinism pic.twitter.com/A9eUw42jpN