Для саундтрека байопіку "Богемська рапсодія", присвяченого групі Queen і її вокалісту Фредді Меркурі, зібрані рідкісні і раніше не використані записи колективу з лондонського концерту Live Aid 1985 року. Про це повідомляє "112 Україна".

За інформацією Rolling Stone, в саундтрек, який буде доступний з 19 жовтня, увійшли 22 треки.

Зокрема, у списку такі композиції як Bohemian Rhapsody, Radio GaGa, Hammer to Fall, We Are the Champions, We Will Rock You, don't Stop Me Now та інші.

Крім того, у трек-лист увійде новий запис Doing All Right у виконанні Брайана Мея та Роджера Тейлора спільно з вокалістом Тімом Стаффеллом. Стаффелл співав у команді Smile, котра передувала створенню групи Queen.

Повний трек-лист саундтрека до стрічки:

20th Century Fox Theme

Somebody to Love

Doing All Right ... revisited (Performed by Smile)

Keep Yourself Alive (Live at the Rainbow)

Killer Queen

Fat Bottomed Girls (Live in Paris)

Bohemian Rhapsody

Now i'm Here (Live at the Hammersmith Odeon)

Crazy Little Thing Called Love

Love of My Life (Rock in Rio)

We Will Rock You (Movie Mix)

Another One Bites the Dust

I Want to Break Free

Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie)

Who Wants to Live Forever

Bohemian Rhapsody (Live Aid)

Radio Ga Ga (live Aid)

Ay-Oh (Live Aid)

Hammer to Fall (Live Aid)

We Are the Champions (Live Aid)

don't Stop Me Now ... revisited

The Show Must Go On

Як відомо, фільм "Богемська рапсодія" вийде на екрани в листопаді цього року. Головну роль в картині виконав Рамі Мальок, відомий по серіалу "Містер Робот". У фільмі буде показана історія групи Queen від її заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році.

Як повідомляли Українські Новини, в травні з'явився перший трейлер фільму про легендарного Фредlі Меркурі.

В липні у мережі з'явився офіційний кліп фільму про групу Queen.