Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія може втрутитися в майбутні вибори на боці Демократичної партії.

"Я дуже стурбований тим, що Росія спробує вплинути на майбутні вибори. Грунтуючись на тому факті, що ні один президент не був більш жорстким стосовно Росії, ніж я, вони будуть дуже сильно підтримувати демократів. Вони безумовно не хочуть Трампа!", - написав Трамп в Twitter.

i'm very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don't want Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 липня 2018 р.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп запросив Путіна в Вашингтон.

А 16 липня в Гельсінкі Трамп зустрівся з Путіним.

Після зустрічі з Путіним Трамп заявив, що з нетерпінням чекає другу.

Після провалу в Гельсінкі Трамп заявив про особисту відповідальність Путіна за втручання у вибори