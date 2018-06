Шанувальники у вівторок, 19 червня, ввечері зібралися на авеню Мелроуз, щоб вшанувати пам'ять музиканта, але пізніше захід переріс у хаос. Фанати забиралися на дахи будівель і стрибали у натовп ще кілька людей кидали каміння в поліцейських.

Відео з місця події опублікував в Twitter телеканал NBC Los Angeles у середу, 20 червня.

Watch Live: Hundreds are gathering at Melrose and Spaulding for the late rapper @xxxtentacion https://t.co/aQYR0h0ryt pic.twitter.com/sgM7xC5tA7

— NBC Los Angeles (@NBCLA) June 20, 2018