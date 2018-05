Сьогодні, 1 травня, о 12:00 запрацювали всі столичні фонтани. А ввечері розпочнеться перша світло-музична вистава, пише "Вечірній Київ".

"Запрошуємо всіх мешканців та гостей столиці о 21:00 відвідати Майдан Незалежності або прогулятись по набережній Русанівського каналу, щоб оцінити всю красу та велич наших водограїв", - зазначають у КП "Київводфонд".

Згідно із графіком роботи фонтанів на 2018 рік, світло-музична вистава триватиме з 21:00 до 23:00.

Лише у понеділок всі комплекси відпочиватимуть й готуватимуться до чергового яскравого тижня.

Музичний репертуар столичних фонтанів значно розширився. Зокрема, кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Бумбокс – "Злива", Океан Ельзи – "Майже весна", Elvis Presley – "A Little Less Conversation", Джамала – "1944", Pianoboy – "Кохання", The Hardkiss – "Журавлі", Queen – "I want to break free", Shirley Bassey – "History Repeating" та інші.

Київські фонтани працюватимуть протягом сезону до 30 вересня.

Нагадаємо у вересні 2017 каскадний фонтан на Майдані Незалежності позеленів.

Також у сквері на Контрактовій площі невідомі залили фонтан миючим засобом.