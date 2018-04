Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) вважає, що перегляд розважальних серіалів та художніх фільмів про лікарів є "корисним форматом навчання" медичних працівників.

Про це йдеться на офіційній сторінці міністерства у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Більшість медиків скептично сприймають серіали і фільми про лікарів. У той же час, перегляд серіалів може бути не просто приємним заняттям, а й корисним форматом навчання. Герої медичних серіалів використовують не лише популярні розмовні фрази, а й використовують медичну термінологію, ведуть діалоги з пацієнтами тощо. Поступово ви запам'ятаєте багато нових слів і фраз, а також навчитеся швидко орієнтуватися в тому, про що йдеться із контексту.

"Доктор Хаус" (англ. House M.D.)

Спочатку задум авторів був досить простим: якийсь Шерлок Холмс в іпостасі лікаря щотижня рятує від смерті пацієнтів з рідкісними або дуже небезпечними захворюваннями (і це не вовчак!). Здавалося б нічого нового, серіал міг стати одним з багатьох аналогічних. Але гра актора Х. Лорі, який зумів майстерно зобразити й передати внутрішній світ свого героя - нещасного цинічного мізантропа, який бореться зі своїм болем і залежністю, але одночасно є геніальними лікарем - принесла серіалу надзвичайну популярність. Як правило, глядач спостерігає, як команда лікарів намагається поставити діагноз, використовуючи метод диференціальної діагностики, а доктор Хаус керує цим процесом. Незважаючи на те, що медицина є важливою частиною серіалу, дія часто приймає риси детективного жанру.

Зйомки: 2004-2012 роки, 8 сезонів

Країна: США

Тривалість серії: 40-45 хв

"Анатомія Грей", іноді "Анатомія пристрасті" (англ. Grey's Anatomy)

"Анатомія Грей" - це ще один надзвичайно популярний американський медико-драматичний серіал, в якому розповідається про життя інтернів, ординаторів та їх наставників, які старанно працюють в лікарні Грейс Мерсі Вест в Сіетлі, штат Вашингтон. Серед лікарів-початківців особливо виділяється молода жінка на ім'я Мередіт Грей, яка пішла по стопах своєї матері - відомого хірурга Елліс Грей. З появи на екранах 1-ї серії в 2005 році, серіал неодноразово очолював світові рейтинги та отримав безліч нагород. Так, однією з особливостей "Анатомії Грей" є широкий акторський склад. Більшість критиків також відзначають дотримання в сюжеті балансу між професійним та особистим життям героїв. Лікарі щодня проводять складні хірургічні операції та заводять службові романи, реєструють медичні записи та борються з проблемами особистого характеру тощо.

Зйомки: 2005 - продовжуються, 14 сезонів

Країна: США

Тривалість серії: 40-45 хв

"Швидка допомога" (англ. ER від Emergency Room - "Відділення швидкої допомоги")

Серіал "Швидка допомога" виходив в ефір протягом 15 років поспіль, встановивши кілька рекордів: став медичної драмою, яка виходила в прайм-тайм ефір протягом довгого періоду за всю історію американського телебачення, а також був номінований на "Еммі" 124 рази (отримав 23 перемоги). Окремою особливістю був зоряний склад акторів: зокрема, Джордж Клуні та Джуліанна Маргуліс отримали шалену популярність саме завдяки головним ролям у "Швидкій допомозі". Сюжет серіалу став вдалим поєднанням драматургії, комедії та екзистенційних роздумів. Глядачів захоплюють історії, що відбуваються в кабінеті швидкої допомоги великої Міської лікарні в Чикаго, штат Іллінойс. У центрі сюжету - стосунки лікарів і пацієнтів, викладачів і студентів, а також особисте життя головних героїв.

Зйомки: 1994-2009, 15 сезонів

Країна: США

Тривалість серії: 45 хв

"Клініка" (англ. Scrubs)

"Клініка" - це відомий у всьому світі американський комедійний серіал ("сітком"), в основі сюжету якого знаходяться різні ситуації з життя, навчання і роботи молодих лікарів, зокрема Джона Доріана та його друга Крістофера Терка, які в перших серіях лише завершили навчання й стали інтернами в клініці Sacred Heart. На тлі різноманітних труднощів як професійного, так і особистого характеру, в цьому серіалі в досить комічній манері зображені трудові будні медиків.

Зйомки: 2001-2010, 9 сезонів

Країна: США

Тривалість серії: 20-25 хв

"Сестра Джекі" (англ. Nurse Jackie)

"Медсестра Джекі" - американський медичний серіал в жанрі чорної сатиричної комедії. Головна героїня - вольова, талановита, але дуже "зіпсована" жінка, в минулому католичка, яка стала залежною від сильних знеболюючих. Вона хоче знайти баланс між важкою роботою в центральній Лікарні Всіх Святих в Нью-Йорку і складним особистим життям. Головна героїня є найкращою медсестрою в лікарні, але страждає від залежності та має велику кількість різних проблем, і тому, кожна серія містить як комічні, так і драматичні моменти. У сюжеті розкриваються характери ряду інших, не менш цікавих, героїв.

Зйомки: 2009-2015, 7 сезонів

Країна: США

Тривалість серії: 25-30 хв

"Частини тіла" (англ. Nip/Tuck)

"Частини тіла" - це телевізійний серіал, медична драма, в якій розповідається про двох успішних пластичних хірургів, друзів і співвласників приватної клініки "Макнамара-Трой" в Майамі - Шона Макнамару і Крістіана Троя. У Шона є дружина, двоє дітей та він намагається подолати сімейні труднощі і запобігти розлученню, а Крістіан - невгамовний ловелас, що займається тіньовими комерційними схемами, які часто стають причинами появи проблем у клініці. На відміну від більшості медичних серіалів, сюжет "частин тіла" розвивається послідовно у вигляді розповіді.

Зйомки: 2003-2010, 6 сезонів

Країна: США

Тривалість серії: 45-50 хв

"Доктор Мартін" (англ. Doc Martin)

"Доктор Мартін" - це один з кращих британських медичних серіалів. В успішного судинного хірурга з Імперського коледжу Лондона розвивається гемофобія (боязнь крові), тому він змушений залишити професію і пройти курс перекваліфікації. Після цього він отримує посаду лікаря загальної практики у тихому селищі Портвенн (Portwenn) в графстві Корнуолл, де проводив дитинство й свята зі своєю тіткою. В основі сюжету - взаємини лікаря з місцевими жителями. Незважаючи на блискучий досвід, він не вміє ладити з людьми, дратує пацієнтів. Тому доктор Мартін розуміє, що для примирення з сільським життям йому не обійтися без союзників - це початок кумедних історій.

Зйомки: 2004-2018, 9 сезонів

Країна: Великобританія

Тривалість серії: 50 хв

Звичайно, список можна продовжувати: "Медики Чикаго" (Chicago Med), "Приватна практика" (Private Practice), "Головний госпіталь" (General hospital), "Надія Чикаго" (Chicago Hope), "Реанімація" (Code Black), "Проект Мінді" (The Mindy Project), "Лікарня Никербокер" (The Knick), "Третя зміна" (Third Watch) та інші ", - йдеться у повідомленні.

Слід окремо зазначити, що у розважальних серіалах та художніх фільмах про лікарів є дуже багато помилок саме з точки зору медиків-професіоналів. Хоча у повідомленні МОЗ дані факти не згадані. Крім того, в серіалах та фільмах свідомо використовується багато кіношних трюків і неточностей саме для видовищності, що не має ніякого відношення до реальної медицині. Наведемо як приклад 7 помилок доктора Хауса, які були помічені професійними медиками.

Правда, помітити подібні деталі можуть перш за все лікарі, що працюють в системі охорони здоров'я США. Наприклад, в "Докторі Хаусі" лікарі діагностичного відділення зазвичай самі проводять лабораторні тести, що вимагають спеціальної освіти, діагностичні операції та навіть розтини, що не відповідає дійсності. Ще вони легко справляються з будь-яким діагностичним устаткуванням, що теж далеко від реальності, але це йде на користь видовищності серіалу. Уважні глядачі помічають рентгенівські знімки, які висять догори ногами, незрозумілі записи на бланках рецептів, помилки у використанні медичних термінів і навіть таку дивну річ, як якийсь "бактеріальний вагіноз у роті" та інші, не менш дивовижні і важкі навіть для вимови діагнози.