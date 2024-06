Borderlands 3, NHL 24 та Among Us: PlayStation назвали ігри, які підписники PS Plus отримають у липні

В рамках платної підписки на сервіс PS Plus від PlayStation у травні геймери отримають три гри, а саме Borderlands 3, NHL 24 та Among Us. Ігри будуть доступні вже з 2 липня, повідомляють Українські Новини з посиланням на PS Blog.

"Липень приносить мільярд пістолетів, ляпасів шайб та загрозу саботажу на PlayStation Plus з лінійкою Monthly Games. З 2 липня всі передплатники PlayStation Plus можуть додати до своїх бібліотек ігор науково-фантастичний лутер-шутер у Borderlands 3, гру на льоду NHL 24 та гру Among Us на космічному кораблі", — йдеться в повідомленні PlayStation.

Також підписники у липні отримають ще один бонус: з 16 липня стане доступний внутрішньоігровий набір нагород Genshin Impact, який є ексклюзивним для передплатників PlayStation Plus.

Українські Новини зробили більш докладний огляд кожної з запропонованих ігор.

Borderlands 3

Borderlands 3 — рольова відеогра, шутер від першої особи, розроблюється Gearbox Software.

Гру полюбляють за динамічність, гарний, іноді чорний, гумор, яскравих персонажів загальну атмосферу у постапоколіптичному світі.

Гравці мають можливість пройти гру як соло, так і у режими кооп. Для проходження гра пропонує кілька персонажів, кожен з яких має свої унікальні властивості.

NHL 24

NHL 24 — відеогра-симулятор хокею, розроблена EA Vancouver та видана EA Sports. Це 33-тя частина серії відеоігор NHL.

У NHL 24 значна частина ігрового процесу була перероблена у порівнянні з попередньою частиною. Розробники запевняють, що нові навички повного контролю дозволяють гравцеві виконувати складні обведення одним натисканням кнопки.

При цьому, шанувальники наголошують, що гра не дуже відрізняється від попередніх частин, а більшість оновлені, запропонованих розробниками, несуттєві, або ж взагалі носять суто косметичний характер.

Among Us

Among Us — багатокористувацька відеогра на соціальну дедукцію, створена американською компанією InnerSloth. Гра виконана в космічному антуражі. Гравці мають дві ролі: цивільні члени екіпажу та самозванці. Метою цивільних є знайти самозванців та нейтралізувати їх, а самозванців — убити всіх цивільних. Тобто гра – це свого роду аналог карточної гри "Мафія".

Гра стала популярна завдяки стрімерам на Twitch.

Щодо ігрового процесу, то гра відбувається із видом згори. Група з 4-10-х гравців виступають в ролі астронавтів космічного корабля, колонії на іншій планеті чи повітряної станції. Від 1 до 3-х учасників випадковим чином стають самозванцями. Мета самозванців — непомітно вбити цивільних, поки їхня кількість не стане принаймні рівною кількості самозванців. Тоді як самі цивільні намагаються позбутися самозванців, для чого спілкуються в текстовому чаті й голосують кого викинути за борт.

Також під час гри усі гравці мають свою індивідуальні завдання, які вони повинні виконувати.

Вигляд учасників налаштовується різними кольорами та аксесуарами, вони можуть водити з собою домашніх улюбленців, але на ігровий процес це не впливає.

На піку популярності гри одночасний онлайн Among Us становив понад 1,5 мільйона користувачів.

Як повідомлялося раніше, в рамках платної підписки PS Plus у травні гравці отримали чотири гри: EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic та Destiny 2: Lightfall.