Про це повідомляє Sky News.

В середу, 29 травня, на півострові на північ від рибальського міста Гріндавік, стався землетрус. Після цього почалося виверження. 3800 жителів Гріндавіка довелося евакуювати. Також довелося евакуювати туристів з популярного термального курорту Блакитна лагуна, який розташований недалеко від місця виверження.

Очевидці кажуть, що лава вилітала з вулкана в небо на висоту близько 50 метрів.

Another incredible view of the eruption in #Iceland. This is from Live in Iceland on YT. Link to livestream below 👇



Just look at it go 🤩🌋 pic.twitter.com/dAH17CrzJB