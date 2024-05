Свою заяву вона опублікувала у соцмережі X (Twitter).

"Ще один сумний день – чергова масована ракетна атака Росії, по Харкову й області прилетіли 15 ракет. 7 загиблих, багато постраждалих. Україна потребує більше зброї, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, щоб припинити цю бійню", – заявила Матернова.

Another sad day, another massive Russian missile attack w/15! Missiles hitting Kharkiv & region. 7 dead & many wounded. Ukraine 🇺🇦 needs more weapons, air defense & ammunition now to stop this carnage. #SlavaUkraïni