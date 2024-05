Поділитись:













В I кварталі 2024 року чистий прибуток АТ «Фондова Біржа ПФТС» склав 0,461 млн гривень (аналогічний період 2023 року — збиток у розмірі 0,836 млн гривен).

Про це йдеться у повідомленні біржі, передають Українські Новини.

Чистий дохід від реалізації послуг зріс на 92% до 3,294 млн гривень за рахунок суттєвого зростання доходів від надання послуг з організації торгівлі цінними паперами та від надання інформаційних послуг.

Дохід від надання послуг з організації торгівлі цінними паперами зріс на 193% до 2,014 млн гривень.

Цьому сприяли як зміна тарифної політики біржі, так і торговельні результати діяльності ПФТС.

У 1 кварталі загальний обсяг торгів на ПФТС склав 90,2 млрд гривень (148% рівня аналогічного періоду 2023 року) або 66% від загального обсягу торгів всіх організаторів торгів цінними паперами в Україні.)

Доходи від продажу торговельної інформації інформаційним агенціям BLOOMBERG FINANCE, London Stock Exchange Group Data & Analytics, Dow Jones & Company Inc, ICE DATA SERVICES EUROPE, MORNINGSTAR, SIX Financial Information, які надають її своїм передплатникам у режимі реального часу, зросли на 24% до 1,28 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Індекс ПФТС з 1997 року є офіційним індексом України у S&P Emerging Markets.

ПФТС є кореспондованим членом Всесвітньої федерації фондової біржі і членом Міжнародної асоціації бірж.