Один з найбільших в Україні телекомунікаційних операторів компанія "Укртелеком" недавно підбила підсумки 2019 року. В цілому, його можна визнати успішним - EBITDA компанії збільшилася майже на 10%. Структура ж доходів компанії підтверджує тренд минулих років - падіння доходів від голосової телефонії та їх зростання від інтернет-послуг. Зростання поки ще не зовсім покривають зниження, але якщо тренди збережуться, то це може відбутися протягом декількох років.

Українські Новини обговорили з директором "Укртелекому" Юрієм Курмазом питання стратегії компанії в ситуації, що склалася, плани її розвитку і перспективи залучення інвестицій. А також дії в умовах епідемії коронавирусу і важливості подолання "цифрового розриву" в Україні в зв'язку з цим.

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