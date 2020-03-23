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  • Інтерв’ю
  • Директор "Укртелекому" Юрій Курмаз: про карантин, цифровий розрив і стратегію компанії в епоху згортання голосового зв'язку
23 березня 2020, понеділок, 12:09 33
Інтерв’ю 2020-03-23T13:00:14+02:00
Українські Новини
Директор "Укртелекому" Юрій Курмаз: про карантин, цифровий розрив і стратегію компанії в епоху згортання голос

Директор "Укртелекому" Юрій Курмаз: про карантин, цифровий розрив і стратегію компанії в епоху згортання голосового зв'язку

Дмитро Кузьмін
Директор
Директор "Укртелекому" Юрій Курмаз

Один з найбільших в Україні телекомунікаційних операторів компанія "Укртелеком" недавно підбила підсумки 2019 року. В цілому, його можна визнати успішним - EBITDA компанії збільшилася майже на 10%. Структура ж доходів компанії підтверджує тренд минулих років - падіння доходів від голосової телефонії та їх зростання від інтернет-послуг. Зростання поки ще не зовсім покривають зниження, але якщо тренди збережуться, то це може відбутися протягом декількох років.

Українські Новини обговорили з директором "Укртелекому" Юрієм Курмазом питання стратегії компанії в ситуації, що склалася, плани її розвитку і перспективи залучення інвестицій. А також дії в умовах епідемії коронавирусу і важливості подолання "цифрового розриву" в Україні в зв'язку з цим.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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