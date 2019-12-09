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  • Інтерв’ю
  • Володимир Зубик: Відсутність плану розвитку міст породжує хаотичну забудову і корупцію
09 грудня 2019, понеділок, 10:29 93
Інтерв’ю 2019-12-09T10:47:20+02:00
Українські Новини
Володимир Зубик: Відсутність плану розвитку міст породжує хаотичну забудову і корупцію

Володимир Зубик: Відсутність плану розвитку міст породжує хаотичну забудову і корупцію

Олександр Мазур

Статистика показує, що будівельна галузь в Україні хоч і повільно, але розвивається. Дотого ж, ця тенденція зберігається з 2014 року. Сьогодні ринок будівництва становить майже 2,5% ВВП країни і створює робочі місця для близько 660 тис. осіб по всій Україні. Незважаючи на все це, довіра громадян до забудовників знаходиться на вкрай низькому рівні. "Корінь зла" - у відсутності глобального бачення і плану розвитку міст, а в першу чергу, столиці, - переконаний Володимир Зубик, екс-парламентарій і член Комісії ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, президент Асоціації "Підприємств будівельників "Інтергал-Буд". На його думку, саме відсутність плану розвитку міст і прозорих правил розвитку для забудовників є причиною хаотичної забудови і багатьох соціальних конфліктів. Детальніше - в інтерв'ю "Українським Новинам". Повністю текст інтерв‘ю читайте російською мовою

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