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Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27

У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельну пожежу на Троїцькій 18:39

Миколаївщина працює над створення привабливого інвестиційного клімату, - Стаднік 10:23 Прес-реліз

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