Ігор Уманський: керівництво Нацбанку завдає шкоди країні - його потрібно терміново міняти

Керівництво Національного банку України потрібно терміново міняти, оскільки воно завдає шкоди країні тим, що стримує зростання економіки. У цьому переконаний Ігор Уманський, який вже кілька місяців, не будучи офіційним радником Президента, все ж бере участь в робочих нарадах в Офісі глави держави і дає деякі поради Володимиру Зеленському. Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ, вважає, що новий прем'єр-міністр має бути людиною досить агресивною і чіткою, але не керованою - він має бути в команді Президента на ідеологічному і людському рівні. Сам Уманський говорить, що, працюючи в урядах Юлії Тимошенко і Арсенія Яценюка, фактично був технократом і не входив ні в чию політичну команду. Він категорично проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, і в цьому питанні позиція Уманського повністю збігається з позицією Міжнародного валютного фонду. Вважає, що підхід до амністії капіталу необхідно змінити, з міжнародними фінансовими організаціями потрібно працювати жорсткіше і використовувати більше вагомих аргументів для захисту позиції країни. Збільшення зростання ВВП в найближчі роки до 7% він вважає цілком реальним за умови приходу в уряд "адекватної команди" і каже, що готовий сам завести в Україну до $5 млрд інвестицій.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=n-IfaWcIPSY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПовну версію інтерв'ю читайте російською мовою.