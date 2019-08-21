Ігор Уманський: керівництво Нацбанку завдає шкоди країні - його потрібно терміново міняти

Рішення Окружного адмінсуду Києва підривають інвестклімат і уповільнюють розвиток зеленої енергетики, - Тинний 13:59

Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42

Сільські підприємці Київської області отримали по 50 тисяч гривень від МХП на розвиток власного бізнесу 09:35

Адвокат назвав справу щодо "Роттердам+" політичним переслідуванням 14:39

Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13

ДТЕК законтрактував 300 тисяч тонн вугілля з Південної Америки 12:27

Облігації внутрішньої державної позики в Україні прибутковіші ніж депозити, - Федорчук 10:03

Справа "Роттердам+" може не дійти до суду, - Москаль 10:47

Зима буде складною через низькі запаси вугілля і спори з "Газпромом", - Герус 22:00