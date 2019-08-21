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  • Ігор Уманський: керівництво Нацбанку завдає шкоди країні - його потрібно терміново міняти
21 серпня 2019, середа, 15:19 3
Інтерв’ю 2019-08-21T15:45:15+03:00
Українські Новини
Ігор Уманський: керівництво Нацбанку завдає шкоди країні - його потрібно терміново міняти

Ігор Уманський: керівництво Нацбанку завдає шкоди країні - його потрібно терміново міняти

Юрій Дощатов

Керівництво Національного банку України потрібно терміново міняти, оскільки воно завдає шкоди країні тим, що стримує зростання економіки. У цьому переконаний Ігор Уманський, який вже кілька місяців, не будучи офіційним радником Президента, все ж бере участь в робочих нарадах в Офісі глави держави і дає деякі поради Володимиру Зеленському. Уманський, який входить в список потенційних претендентів на пост глави уряду і НБУ, вважає, що новий прем'єр-міністр має бути людиною досить агресивною і чіткою, але не керованою - він має бути в команді Президента на ідеологічному і людському рівні. Сам Уманський говорить, що, працюючи в урядах Юлії Тимошенко і Арсенія Яценюка, фактично був технократом і не входив ні в чию політичну команду. Він категорично проти заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, і в цьому питанні позиція Уманського повністю збігається з позицією Міжнародного валютного фонду. Вважає, що підхід до амністії капіталу необхідно змінити, з міжнародними фінансовими організаціями потрібно працювати жорсткіше і використовувати більше вагомих аргументів для захисту позиції країни. Збільшення зростання ВВП в найближчі роки до 7% він вважає цілком реальним за умови приходу в уряд "адекватної команди" і каже, що готовий сам завести в Україну до $5 млрд інвестицій.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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