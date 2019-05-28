Українські Новини

Місяць тому Київський апеляційний суд почав розгляд апеляційної скарги Генеральної прокуратури на рішення Шевченківського райсуду Києва, який визнав невинним і виправдав члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, звинуваченого в спробі вимагання 500 тис. доларів. Дивно, але розгляд апеляції стартував майже через півроку після подачі скарги співробітниками ГПУ. В цілому в суд надійшло 4 апеляції: одна від ГПУ, одна від потерпілого Клімчука і ще дві від його адвокатів, один з яких незабаром відмовився від роботи з клієнтом. У підсумку, суд вказав, що апеляції потерпілої сторони суперечать один одному. На прохання ГПУ суд апеляційної інстанції вирішив повністю вивчити всі матеріали у справі, дослідити докази, а також допитати сторони і свідків. Іншими словами, суд вирішив пройти весь процес заново і що цікаве, така процедура дійсно передбачена законом. По суті, нас чекає все те ж саме, що і в суді першої інстанції, тільки зал засідань побільше і колегія суддів інша. Правда, головна інтрига - це те, яке рішення винесе Київський апеляційний суд - погодиться з виправдувальним вироком або ж прийме інший вердикт?

Про перспективи судового розгляду Українські Новини поговорили з членом ВСП Гречківським. В інтерв'ю він розповів про свої очікування, чому його не дістанеться Антикорупційному суду, як зміниться судовий процес після вступу на посаду нового президента Володимира Зеленського і що буде зі справою, якщо Юрія Луценка звільнять з посади генпрокурора?

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