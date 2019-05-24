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  • Директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик: якщо запуск ринку не вийде перенести, ми можемо отримати зростання цін в 2-3 рази
24 травня 2019, пʼятниця, 13:30 10
Інтерв’ю 2019-05-24T14:30:12+03:00
Українські Новини
Директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик: якщо запуск ринку не вийде пе

Директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик: якщо запуск ринку не вийде перенести, ми можемо отримати зростання цін в 2-3 рази

Директор з розвитку української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик
Директор з розвитку української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик

У 2019 року в експлуатацію було введено 861 МВт потужностей об'єктів відновлюваної енергетики, що на 16% більше ніж було введено за весь 2018 рік. Це пов'язано з тим, що на зміну "зеленим тарифом" який є найвищим в Європі з 1 січня 2020 року приходять "зелені аукціони". Але тим, хто встигне запустити потужності до цього часу, будуть працювати ще за старими тарифами. Про те, як це вплине на розвиток "зеленої енергетики", як "зелений тариф" впливає на формування цін і про проблеми старту вільного ринку електроенергії Українські Новини поспілкувалися з директором з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Оленою Колтик

Які перспективи розвитку зеленої енергетики ви бачите після 2019 роки?

Тут потрібно це питання розділити на 2 складові: потенціал розвитку відновлюваної енергетики (ВДЕ) в Україні та умови, які складуться після введення "зелених аукціонів". Взагалі світовий тренд, в тому числі наших близьких європейських сусідів це все-таки перехід до відновлюваної енергетики та відмову від традиційних методів генерації. Колись "зелена енергетика" називалася альтернативною, зараз вона все більше стає основним видом забезпечення енергією і в майбутньому країни ставлять собі кінцеві дати відмови від викопних палив. Наприклад, в Німеччині поставили своїм пріоритетом відмовитися від атомної генераціі. У нас є зобов'язання перед міжнародною спільнотою, в рамках Паризької угоди і у нас є енергетична стратегія, відповідно до якої до 2030 року ми повинні досягти 11% відновлюваної енергетики в загальній генерації. На сьогоднішній момент, частка ВДЕ без великих ГЕС в загальній генерації становить близько 2,3%. Звичайно, атомна енергетика забезпечує 55% електроенергії, зараз від неї відмовитися не можна у нас повинен бути план переходу від традиційних методів генерації до відновлюваної енергетики. Ми напевно єдина країна, у якій в назві міністерства є вставка "вугільної промисловості", мені соромно на міжнародних делегаціях, коли все називаються "Міністерство сталого розвитку" або "Міністерство відновлюваної енергетики", а наше міністерство досі розвиває вугільну генерацію. У людства немає іншого виходу, крім як переходити на ВДЕ і відмовлятися від традиційних засобів генерації.

(повний текст інтерв'ю читайте російською мовою)

 

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