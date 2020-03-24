Более 62 тысяч клиентов "Днепропетровскгаз сбыт" пользуются чат-ботом в Viber

Українські Новини

С помощью онлайн-сервиса 7104ua в Viber клиенты ООО «Днепропетровскгаз сбыт» могут передавать показания счетчика, проверять состояние лицевого счета и платить за газ.

Недавно счета за газ стали доступны в формате PDF. Чтобы оплатить услугу, надо загрузить документ. Под одним аккаунтом в Viber можно зарегистрировать сразу пять лицевых счетов.

«Современный ритм жизни очень быстрый и насыщенный. Людям не хочется тратить лишнее время на ожидание в очередях. А вайбер-бот - это удобно и просто, особенно, если смартфон всегда с собой», - говорит директор ООО«Днепропетровскгаз Сбыт»Татьяна Соболь.

Чтобы присоединиться к 7104ua в Viber, надо отсканировать QR-код. Чат-ботом уже пользуются более 62 тысяч потребителей ООО «Днепропетровскгаз сбыт». Среди преимуществ онлайн-сервиса: мгновенная оплата услуг в режиме 24/7, отсутствие очередей и безопасность денежных операций.

Между тем, самым популярным онлайн-сервисом для потребителей до сих пор является «Личный кабинет» на сайте 104.ua. Там можно написать сообщение газовой компании, заказать обратный звонок Контакт-центра, загрузить и распечатать квитанцию на оплату газа, а также открыть дополнительную вкладку «Доставка газа». «Личным кабинетом» пользуются почти 520 тысяч клиентов ООО «Днепропетровскгаз сбыт».