29 августа в районе Горловки украинские военные уничтожили российское подразделение

Українські Новини

Украинские военные уничтожили российское подразделение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Сообщается, что ночью, 29 августа, российские оккупационные войска совершили вооруженную провокацию и обстреляли подразделения полка Нацгвардии "Азов" в районе Горловки. Однако украинские военные смогли дать отпор.

Во время патрулирования "серой зоны" разведывательно группа "Азова" обнаружила российское подразделение. В ходе короткого боя, 4 российских наемника уничтожены на месте.

Еще одного тяжело ранили и взяли в плен, ему оказывается помощь. Он добавил, что захваченные документы, оружие, сделанное фото и видеофиксация попытки нарушения оккупационными войсками минских соглашений и условий прекращения огня.

"С нашей стороны потерь нет. Мастерские действия личного состава "Азова", направленные на соблюдение режима "хлебного перемирие", заслуживают самых высоких государственных наград",-отметил журналист.

Как сообщали Українські Новини, 25 августа в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

29 августа отмечается 5-я годовщина начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области. Бои за Иловайск длились с 6 августа по 3 сентября 2014 года.