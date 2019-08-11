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  • Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и ускорит отставку руководства НАБУ, - Голобуцкий
11 августа 2019, воскресенье, 14:35 47
Публикации 2019-08-11T16:30:14+03:00
Українські Новини
Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и ускорит отставку руководства НАБУ, - Голобуцкий

Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы и ускорит отставку руководства НАБУ, - Голобуцкий

Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на которой она основана, является международной практикой. Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в комментарии корреспонденту "Эхо UA".

"Это дело не имеет никакой судебной перспективы, поскольку просужено вдоль и поперёк. Как в части законности принятия "Роттердам+", так и в части экономической обоснованности данной методологии, основанной на общепринятом принципе ценообразования по импортному паритету", - заявил Голобуцкий.
По мнению эксперта, расследование НАБУ не несет угроз ни для Петра Порошенко, ни для Рината Ахметова, ни для фигурантов дела поскольку действия детективов непрофессиональны.
"Официальные сообщения НАБУ по данному делу пестрят фактологическими ошибками и несуразностями. Чего только стоит высмеянный экономистами "аргумент" детективов о том, что уголь все эти годы импортировали не из Роттердама. Они просто не в состоянии понять, что API2 - крупнейший в Европе угольный ценовой индекс, бенчмарк, по которому формируются цены на континенте, а не источник импорта. Это апофеоз непрофессионализма", - подчеркнул Голобуцкий.
Политтехнолог считает, что активизация НАБУ и САП по делу "Роттердам+" связана со стремлением правоохранителей доказать лояльность новой власти, но продемонстрированный ими непрофессионализм лишь ускорят отставку руководства этих структур.
"Происходит банальная попытка старых силовиков (а для команды и избирателей Зеленского все эти "сытники" и "холодницкие" - однозначно старые, более того, потерявшие поддержку США) неуклюже расписаться в лояльности к новой власти. Но так как конфуз уже очевиден, скорее всего, данные события лишь ускорят их отставки", - резюмировал он.
Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЕКП Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам +".
9 августа Соломенский районный суд Киева избрал Владимиру Евдокимов меру пресечения в виде ареста на 60 суток или внесения залога в 2 млн грн., хотя прокуроры просили залог в 50 млн грн. Эксперты говорят, что причиной стала отсутствие реальных доказательств виновности. 
3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принял постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам+"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

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