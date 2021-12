Українські Новини

В мероприятии в Хельсинки также приняли участие украинские студенты

В Хельсинки, Финляндия, состоялся саммит талантов Huawei Talent Summit. Мероприятие собрало более 80 студентов, а также представителей стартапов, неправительственных организаций, консультационных компаний и университетов со всей Европы для празднования достижений за год в программах развития талантов от Huawei.

Особое внимание во время события было уделено решению потенциальных проблем, в частности преодолению разрыва в цифровых навыках, нехватке талантов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), обеспечению равенства и устойчивого развития.

В ходе саммита были обнародованы основные выводы из общей "Белой книги" Huawei и EY по цифровым навыкам. По словам Луки Марколина (Luca Marcolin), старшего консультанта EY, спрос на цифровые навыки стремительно растет и значительно опережает предложение. В Европе ощущается значительный дефицит кадров в области ИКТ. "Согласно Индексу цифровой экономики и общества (DESI), в 2021 году Финляндия заняла первое место по кадровому потенциалу с цифровыми навыками среди всех стран Европы, закрепив позиции европейского цифрового лидера. Доля выпускников ИКТ-направлений в Финляндии почти вдвое превышает средний показатель в Европе и почти вдвое больше компаний предоставляют обучение в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако этого недостаточно, ведь 59% компаний, пытающихся привлечь к работе ИКТ-специалистов, не могут подобрать соответствующие кадры", — сказал Лука Марколин.

Именно поэтому Huawei стремится развивать ИКТ и цифровые таланты в каждой стране, где ведет свою деятельность. В 2008 году компания начала запуск различных программ по развитию талантов, включая предоставление стипендий, проведение технологических конкурсов и обучение цифровым навыкам. С тех пор Huawei инвестировала в эти программы свыше 130 млн евро, что помогло более чем 1,54 млн человек из более чем 150 стран мира.

"Huawei готова сотрудничать с европейскими партнерами для развития лучших цифровых талантов и преодоления цифрового разрыва, — прокомментировал Кеннет Фредриксен (Kenneth Fredriksen), вице-президент Huawei в регионе Центральной и Восточной Европы и Скандинавских стран. — Компания запустила в Европе немало программ, в частности "Семена для будущего" (Seeds for the Future), ИКТ-академии и Европейский университет вызовов (European University Challenge), чтобы создать экосистему для развития талантов совместно с образовательным сообществом. Также Huawei обязалась инвестировать 2,5 млн евро в стипендию программы "Семена для будущего", которая будет предоставляться талантливым студентам в Европе для улучшения навыков в сфере ИКТ".

Благодаря этим программам Huawei намерена сотрудничать с лучшими университетами Европы для расширения возможностей и раскрытия потенциала следующего поколения европейских новаторов.

Зимняя школа Европейской академии лидерства принимает заявки

Одной из инициатив, направленных на поддержку молодых кадров, стремящихся к европейской технологической революции, является "Школа женского лидерства в эпоху цифровых технологий". Заявки на участие в следующем мероприятии, которое состоится в конце февраля в Ницце, принимаются до 3 января 2022 года. Независимое жюри выберет 27 участниц для недельной бесплатной стипендиальной программы мастер-классов, командных проектов, активного обучения и культурного опыта. Берта Эрреро (Berta Herrero), программный директор инициативы "Школа женского лидерства во время цифровых технологий", отметила: "Обеспечение разнообразной среды для развития технологий — это первый шаг к построению действительно равноправного и инклюзивного мира. Чтобы преодолеть предубеждения, женщины должны уметь формировать техническую революцию и возглавлять ее. Наша обучающая программа предлагает молодым женщинам инструменты, необходимые для лидерства в процессе перехода Европы к цифровым технологиям".

Объединение малого и среднего бизнеса и крупных предприятий для построения лучшего будущего

Диджитализация несет значительные возможности для среднего и малого бизнеса. Именно этот сегмент является наиболее инновационным. Huawei организовала соревнования среди стартапов из ряда европейских стран, чтобы найти новые идеи для развития общества. Компания также предоставляет технологии и инвестирует в стартапы, способствует развитию инновационных экосистем.

Учредители стартапов обсудили на саммите вопросы объединения малого и среднего бизнеса и крупных предприятий для достижения общих целей. Среди них преодоление цифрового разрыва и построение устойчивого будущего. Есика Агилера (Yesika Aguilera), соучредительница Tespack & Clocky App из списка Forbes 30 Under 30, рассказывает: "Я невероятно счастлива видеть такие компании, как Huawei, ведь они привлекают к работе стартапы и молодежь, чтобы последние могли оказывать положительное влияние на результат. Гибкость и новейшие перспективы стартапов и молодежи идут бок о бок с опытом, капиталом и ноу-хау крупных предприятий. Это идеальный симбиоз для создания наиболее инновационных, революционных и эффективных решений для нашего будущего".

В эру цифровых решений навыки в отрасли ИКТ помогают женщинам наверстать упущенное

Женщины менее всего представлены в отрасли цифровых технологий. При этом более 80% специалистов ИКТ в ЕС — это мужчины. Несмотря на отличия между странами, в среднем только 17% технических специалистов и 22% специалистов по искусственному интеллекту во всем мире — женщины. На панели саммита, посвященной решению этой проблемы, Дора Палфи (Dora Palfi), соучредитель и генеральный директор компании imagiLabs, поделилась: "Статистические изменения длятся годами, прежде чем мы увидим уравновешенное гендерное соотношение в этой отрасли. И несмотря на это, ИКТ уже имеет невероятно успешных представительниц и лидеров отрасли. Обсуждение их кейсов как образцов для подражания может дать мощный толчок к переменам".

Huawei запустила серию инициатив по продвижению гендерного равенства и увеличению количества женщин, участвующих в создании цифрового будущего. Компания начала серию мероприятий "Женщины в технологиях» по всей Европе, чтобы помочь женщинам быть услышанными в технологическом секторе. В 2021 году Huawei официально запустила программу "Женщины-разработчики" (Huawei Women Developers), цель которой — предоставить им возможность создавать ведущие приложения и инструменты.

Учебные программы повлияли на взгляды студентов по поводу устойчивости развития

Huawei всегда заботится о планете. Помимо обеспечения экологически чистых технологий 5G и систем солнечной энергии, Huawei вместе с европейскими партнерами работает над сокращением выбросов углерода и достижением углеродной нейтральности до 2050 года. На обучающих курсах по ИКТ молодые специалисты узнали, как технологии могут сделать наш мир лучше.

Выпускники программы "Восемь семян для будущего" (Eight Seeds for the Future) вышли на сцену для обсуждения того, как исследования повлияли на их взгляды по поводу устойчивости производства и что технологии могут сделать для будущего. Группа дала только положительные отзывы о программе "Семена для будущего" и надеялась получать поддержку от компаний ИКТ, таких как Huawei, чтобы и в дальнейшем сохранить вдохновенный новаторский дух.

Напомним, инновационно-образовательный проект Huawei для студентов и выпускников высших учебных заведений, который уже шесть лет успешно реализуется в Украине, в этом году привлек к сотрудничеству мировых экспертов по информационно-коммуникационным технологиям, представителей украинских операторов мобильной связи. Таким образом, программа расширяет знания талантливой молодежи в наиболее инновационной сфере современной экономики.

В обучении, которое длилось восемь дней в Киеве, приняли участие 20 украинских студентов из 14 вузов.

Seeds for the Future — с 2008 года флагманская программа компании, в рамках которой студенты ИКТ- и STEM-специальностей по всему миру знакомятся с актуальными тенденциями отрасли, особенностями технологий 4G и 5G, интернета вещей, облачных решений, искусственного интеллекта и кибербезопасности.