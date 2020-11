Українські Новини

В субботу, 7 ноября, в 20:30 на телеканале "Интер" стартует музыкальный проект "Место встречи". Телезрителей ждет встреча с известными исполнителями и любимыми песнями, слова которых мы знаем наизусть и часто напеваем. Это музыкальные произведения, которые ассоциируются у нас с дорогими сердцу людьми и важными событиями, которые дают нам возможность еще раз хотя бы на миг вернуться в счастливые моменты нашей жизни и снова пережить забытые эмоции. Ведущие проекта – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

"Место встречи" – прекрасный, душевный, трогательный семейный проект. Телеканал "Интер" продолжает добрую традицию, когда в выходной день вечером вся семья может собираться у телевизора, чтобы послушать любимые песни. Песни, на которых росли наши родители и которые не теряют популярности и сейчас. Я уверен, что этот проект будет интересен и старшему, и молодому поколению. Ведь петь эти композиции будут самые яркие современные артисты, в том числе и молодые исполнители", – говорит Андрей Данилевич.

София Ротару в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

Хиты разных лет, любимые многими поколениями слушателей, на "Месте встречи" прозвучат в исполнении Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерия Меладзе, Таисии Повалий, Нины Матвиенко, Тины Кароль, Ирины Билык, Оли Поляковой, Виталия Козловского, Златы Огневич, Александра Рыбака, Тони Матвиенко, Сереги, Милы Нитич, Светланы Тарабаровой, групп "Город 312", "Тик", "НеАнгелы", "Фридом-джаз" и других популярных артистов.

Кристина Орбакайте в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

В проекте "Место встречи" многие известные песни прозвучат в неожиданном исполнении. Например, Тоня Матвиенко споет знаменитую "Чарівну скрипку" из репертуара своей мамы. Кроме того, телезрители увидят трогательный дуэт Тони и Нины Матвиенко – вместе они исполнят "Пісню про рушник (Рідна мати моя)". В неожиданном амплуа предстанет рэпер Серега: он споет лирическую композицию группы "Лесоповал" – "Я куплю тебе дом", которую в народе называют "Белый лебедь на пруду", а также проникновенную песню "Машины времени" – "Он был старше ее". Песня "Поговори со мною, мама", в свое время принесшая популярность Валентине Толкуновой, на "Месте встречи" прозвучит в исполнении Ирины Билык. Злата Огневич споет "Мамины глаза" Тамары Гвердцители, "Не отрекаются, любя" Аллы Пугачевой и даже I will always love you Уитни Хьюстон – легендарный саундтрек из фильма "Телохранитель". А гимн Остапа Бендера из кинокомедии "12 стульев" – "Белеет мой парус" – исполнит Оля Полякова.

Злата Огневич в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

"Хорошие песни проникают прямо в душу, имеют власть врачевать и возрождать. Хорошие песни могут перенести в другое время, поддержать очень важными словами, успокоить мелодией и ритмом, от их звучания сердце начинает биться иначе. А мы в проекте "Место встречи" собрали не просто хорошие, а лучшие песни. Невозможно заставить полюбить песню. Никакими указами и постановлениями нельзя сделать так, чтобы несколько поколений пели какую-то песню за праздничным столом, постоянно слушали ее в наушниках или ставили себе в качестве главной мелодии в телефоне. Песня – это иррациональное попадание в сердце, минуя времена и эпохи. Ведь в песнях отражены наши самые главные эмоции и переживания: любовь и верность, разлука и предательство, мужество и смелость. Именно с ними мы приглашаем телезрителей встретиться на "Месте встречи", – считает Анастасия Даугуле.

Ирина Билык в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

Кроме того, в проекте "Место встречи" ведущие поделятся с телезрителями историями создания любимых песен и любопытными фактами из жизни их авторов и исполнителей.

"У каждой песни есть своя история, которая не всегда широко известна. Во время съемок "Места встречи" я сделал для себя много неожиданных открытий. Например, что некоторые песни, прошедшие через десятилетия, были написаны авторами буквально за пару минут. Или что композиции, впоследствии ставшие хитами, были отвергнуты именитыми исполнителями. Известные артисты, как оказалось, не видели в этих песнях потенциала. Это настолько удивительно, что люди с опытом иногда не способны разглядеть жемчужину внутри раковины. Зато многие такие произведения смогли сделать настоящими звездами до этого малоизвестных артистов", – рассказывает Андрей Доманский.

Валерий Меладзе в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

Серега в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

Александр Рыбак в музыкальном проекте "Место встречи" на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

