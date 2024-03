Nintendo и Sony занимаются производством фильма The Legend of Zelda

The Legend of Zelda на Nintendo Switch. Фото: Depositphotos

The Legend of Zelda на Nintendo Switch. Фото: Depositphotos

Поделиться:













Скопировано



Корпорация Nintendo вместе с Sony занимаются производством полнометражного фильма The Legend of Zelda, основанного на одноименной компьютерной франшизе. Деталей о предстоящем проекте мало, но режиссер экранизации Уэс Болл ("Бегущий по лабиринту", "Королевство планеты обезьян") поделился планами на фильм. О своем видении режиссер рассказал в интервью Total Film.

"У меня есть потрясающая идея. Я думал об этом долгое время, о том, насколько крутым было бы кино о Зельде... Я хочу исполнить самые большие желания людей. Я знаю, что эта франшиза важна для людей, и я хочу, чтобы это был серьезный фильм. Настоящий фильм, который может дать людям возможность побега", — рассказал Уэс Болл.

По словам режиссера, фильм должен вызвать у зрителя желание жить во вселенной Зельды.

"Это то, что я хочу попробовать создать - это должно ощущаться как нечто настоящее. Что-то серьезное и крутое, но одновременно веселое и причудливое", — подчеркнул Болл.

Также известно, что будущую ленту будет продюсировать сам руководитель Nintendo и оригинальный создатель серии Шигеру Миямото вместе с Ави Арадом, который известен продюсированием значительного количества блокбастеров по комиксам Marvel (среди последних проектов, над которыми он работал, трилогия "Человека-паука" с Томом Холландом, оба "Венома" и другие). Также он выступил продюсером "Призрака в броне", экранизации "Uncharted: Неизведанное" и многих других фильмов.

Как сообщалось ранее, накануне Nintendo сообщили, что продали почти 140 миллионов копий игровой консоли Switch и по этому случаю назвали топ самых продаваемых игр на консоль. В топ-10 The Legend of Zelda упоминается дважды. Часть Breath of the Wild была продана тиражом 1.61 миллионов копий, а Tears of the Kingdom - 20.28 миллионов копий.