Поделиться:













Скопировано



В цифровом магазине PlayStation PS Store началась акция "Планета скидок", в рамках которой игрокам предлагается по специальной цене приобрести 1094 видеоигры, а также почти тысячу дополнений, игровых объектов, "косметики" и т.д., сообщают Украинские Новости со ссылкой на PS Store.

Среди интересных предложений можно отметить:

🎮 Call of Duty®:Modern Warfare® III - издание Vault Edition (скидка 20%, стоимость - 2759,20 грн)

🎮 God of War Ragnarök - делюкс-издание для PS4 и PS5 (38%, 1425,38 грн)

🎮 Hogwarts Legacy: цифровое делюкс-издание для PS4 и PS5 (40%, 1379,40 грн)

🎮 Lies of P (25%, 1349,25 грн)

🎮 NBA 2K24 премиум-издание "Черная Мамба" для PS4 и PS5 (67%, 923,67 грн)

🎮 UFC 5 (40%, 1439,40 грн)

🎮 NHL 24 (60%, 959,60 грн за PS5-версию или 879,60 грн за PS4-версию игры)

🎮 Diablo IV - Ultimate Edition (40%, 2099,40 грн)

🎮 Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 (85%, 284,85 грн)

🎮 Avatar: Frontiers of Pandora делюкс-издание для PS5 (33%, 1741,33 грн).

Как сообщалось ранее, в каталог PS Plus 20 февраля будут добавлены Need for Speed Unbound, Assassin's Creed Valhalla и еще семь игр.