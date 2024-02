"После оформления в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Протестующие не пустили транспорт дальше, а в один момент открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины, - цитирует издание слова представительницы комендатуры муниципальной полиции в Хелме Евы Чиж.

⚡⚡🤬 #Polish protesters pour grain from #Ukrainian trucks in Yagodyn.



They stopped the trucks that had passed customs control and were in transit to Lithuania.



They said that they did not like the fact that the grain was being transported through Poland, 1/2⬇️ pic.twitter.com/EzcfTfCbwE