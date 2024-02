Соответствующее письмо к Еврокомиссии опубликовал глава МИД Эстонии Маргус Цахна в социальной сети X (Twitter).

Согласно опубликованному документу, обращение было подготовлено министрами иностранных дел Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции.

"Поскольку Россия продолжает свою войну против Украины и против мира, основанного на правилах <... > призываем Еврокомиссию представить предложение новых секторальных санкций", — написал Цахна.

Он напомнил, что в настоящее время под санкциями Евросоюза находится около 60% всей торговли блока с Россией.

Цахна призывает еще сильнее ограничить торговлю с РФ, чтобы прекратить "кормить" военную машину страны.

В опубликованном совместном письме к Еврокомиссии руководители внешнеполитических ведомств семи стран утверждают, что Евросоюз еще не исчерпал возможности касательно санкционного давления на Россию.

Они призывают усилить данное давление, а также усилить механизмы, которые позволяют пресекать обход Россией европейских санкций.

