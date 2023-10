Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка сообщает, что в последние недели подразделения 6-й и 25-й общевойсковых и 1-й гвардейской танковой армий проводили атаки на Купянском направлении.

Целью оккупантов на линии от Купянска (Харьковская область) до Лимана (Донецкая область), вероятно, является продвижение на запад к реке Оскол и создание буферной зоны вокруг Луганской области.

Сообщается, что на протяжении последнего месяца российские войска нарастили боевой потенциал на данном участке фронта.

"Однако украинские войска сохраняют значительное оборонительное присутствие на этом направлении, и маловероятно, что россиянам удастся добиться серьезного оперативного прорыва", — говорится в сообщении.

