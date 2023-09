Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинения за приглашение 98-летнего украинца, воевавшего в составе подразделения СС "Галиция", в зал Палаты общин парламента страны.

Об этом Дзельский написал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

В минувшую пятницу, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду.

Там он посетил Палату общин канадского парламента, куда был приглашен украинский ветеран Ярослав Гунька. Его представили как героя, который боролся за независимость Украины против русских во время Второй мировой войны.

You may've seen @JustinTrudeau & Volodymyr Zelinskyy celebrate in the Canadian Parliament Yaroslav Hunka, 98, an ex-Waffen SS fighter.

It appears neither knew of Mr Hunka's past & the Canadian Speaker @AnthonyRota, his constituent invited him without checking.



Cc @Jay_Beecher pic.twitter.com/Ey7iqROte1 — David Atherton (@DaveAtherton20) September 25, 2023

"22 сентября руководство Канады и Украины в Палате общин овациями приветствовало члена войск СС "Галиция", печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится обелять таких злодеев! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений", — написал Дезльский.

09/22 🇨🇦&🇺🇦 leadership at @OurCommons cheered a member of Waffen-SS Galizien, notorious #UA military formation of #WW2 responsible for murdering thousands of Poles & Jews.



🇵🇱 best ally 🇺🇦 has, will never agree on whitewashing such villains! As 🇵🇱 Amb. to 🇨🇦 I expect an apology. pic.twitter.com/j6EkVWGg1d — Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023

Когда СМИ обратили внимание на то, что Гунька воевал в составе войск СС во время ВМВ, стало известно, что его пригласил спикер Палаты общин Энтони Рота.

Позже Рота извинился за приглашение Гунька.

"Я сожалею о своем решении и принимаю на себя полную ответственность за свои действия", — написал он в своем аккаунте в X.

On September 22, in the House of Commons, I recognized an individual in the gallery. I regret my decision to do so, and accept full responsibility for my actions.

14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция" (более известная как "Галичина") — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев.

С осени 1943 по весну 1944 года подразделение принимало участие в карательных операциях на территории Польши.

В результате боев против Красной армии часть бойцов "Галиции" дезертировала и влилась в состав Украинской повстанческой армии (УПА).

В апреле 1945 года дивизия была формально выведена из состава войск СС. Ее переименовали в 1-ю украинскую дивизию в составе формально существовавшей Украинской национальной армии.

Как писали Украинские Новости, 22 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду с не анонсированным визитом.

В Оттаве Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступил перед канадским парламентом.

Напомним, по итогу визита Зеленский и Трюдо договорились о дальнейшем сотрудничестве Канады и Украины.